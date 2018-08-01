"Мездрич, Маздрич, Модрич!" Собчак сделала селфи с лучшим игроком ЧМ-2018

Известная телеведущая и политик Ксения Собчак в Инстаграме опубликовала фотографию с капитаном сборной Хорватии Лукой Модричем. Встреча произошла на Сардинии, где сейчас отдыхает перед началом сезона футболист.

"Мездрич, Маздрич, Модрич!!! Главное, верить в любовь и она укажет путь на совместный ужин в любимом Pedrinelli!!!", – подписала селфи Собчак.

Напомним, 12 июля муж телеведущей Максим Виторган в своем Инстаграме разместил видео, где супруга назвала Модрича своим любимчиком среди футболистов.

"Маленький такой, страшненький, бегает в центре, – так Собчак охарактеризовала лидера "шашечных". – Как он вообще выживает среди всех этих здоровых лосей? Как его... Мездрич? Маздрич?".

На ЧМ-2018 Модрич принял участие во всех семи матчах сборной Хорватии, забив 2 мяча и сделав 1 голевую передачу. ФИФА назвала его лучшим игроком турнира.

"Если проигрывать – то чемпионам". Собчак болеет за Хорватию