Месси зарабатывает больше всех футболистов в мире

Нападающий сборной Аргентины и "Барселоны" Лионель Месси возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов по версии журнала Forbes. 30-летний аргентинец зарабатывает 111 миллионов долларов в год.

Оказаться на первой строчке ему помог новый контракт с каталонским клубом, согласно которому форвард зарабатывает 667000 долларов в неделю.

На втором месте расположился нападающий сборной Португалии и "Реала" Криштиану Роналду, его доход составляет 108 миллионов долларов в год. Третью строчку занимает форвард сборной Бразилии и "ПСЖ" Неймар, который зарабатывает 90 миллионов долларов в год.

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