Месси решает кого выпускать на поле? Отвечает главный тренер Аргентины

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли рассказал, зачем обсуждал с нападающим команды Лионелем Месси вариант появления на поле Серхио Агуэро в предыдущей игре с Нигерией (2:1). Напомним, эта победа помогла аргентинцам выйти в 1/8 финала чемпионата мира, где подопечные Сампаоли встретятся с Францией.

- В прошлом матче мы видели, как вы говорили с Месси и вы обсуждали с ним нужно ли выпускать Агуэро?

- Я помню этот момент, но все что я говорю игрокам – личная информация. Это не то, что вы подумали. Мы рассматривали ситуации, и я передал ему нашу стратегию. (Артур ЕНИКЕЕВ)

Франция - Аргентина: текствая трансляция 30 июня в 17.00 по московскому времени. Казань