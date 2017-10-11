Месси - единственный, кто забивал за сборную Аргентины в течение 11 месяцев

В последних шести матчах сборная Аргентины забила пять мячей: четыре гола на счету Лионеля Месси, еще один - автогол. Последний раз кто-то кроме Месси забивал в ноябре 2016 года. Тогда аргентинцы разгромили Колумбию со счетом 3:0. Один из голов забил форвард "Барселоны", еще по одному записали на свой счет Анхель Ди Мария и Лукас Пратто.

Напомним, Месси оформил хет-трик в заключительном матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Эквадора (3:1). Таким образом, аргентинцы заняли 3-е место в группе и вышли на мундиаль.