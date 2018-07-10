Мэр Львова: "Теперь ФФУ должна включить лозунг "Слава Украине!" на эмблему сборной"

Мэр Львова Андрей Садовый считает, что Федерация футбола Украины должна разместить лозунг "Слава Украине" на эмблеме сборной. Так он отреагировал на скандал вокруг защитника сборной Хорватии Домагоя Виды и Огнена Вукоевича, которые после победы над Россией в 1/4 финала ЧМ-2018 записали видео с выкриком "Слава Украине". Позднее Вида заявил, что это была шутка, и был предупрежден, а Вукоевича отстранили от работы со сборной.

– Теперь ФФУ должна включить лозунг "Слава Украине!" в официальную эмблему национальной команды, – написал на своей странице в Фейсбуке Садовый.

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