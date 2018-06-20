Мексиканцы не могут найти болельщика, который пропал после встречи с россиянкой

В Москве без вести пропал болельщик сборной Мексики Франсиско Хавьер Мата Санчес, сообщает RECORD Mexico. Друзья молодого человека утверждают, что он не выходит на связь с 16 июня. В тот день парень встречался с россиянкой, которая представилась "Алитой".

После этого его не видели. Двое его друзей, которые также находятся в России уже подали заявление в полицию.

Одна из знакомых Санчеса попросила помощи на Фэйсбук. "Мы уверены, что что-то не так. В последний раз мы общались по телефону, а он был в замешательстве и плакала", - написала Аманда Паола Смеке.