Мексика во время ЧМ-2018 может базироваться в Новогорске

Сборная Мексики может расположиться на базе учебно-тренировочного центра в Новогорске во время чемпионата мира-2018, утверждает Tatar Inform со ссылкой на директора центра Николая Доморацкого. Ранее сообщалось, что в Новогорске к чемпионату мира будет готовиться сборная России.

- Рядом с командой России на динамовском объекте будет располагаться еще одна тренировочная база, где, предположительно, будет тренироваться сборная Мексики, – сказал Доморацкий. – В связи с этим нам будет необходимо соорудить какую-то сетку или баннеры, чтобы с нашей территории не просматривалась территория той базы.

Мексика уже оформила выход в финальную стадию ЧМ-2018.