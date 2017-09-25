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17:09 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Мексика во время ЧМ-2018 может базироваться в Новогорске


Сборная Мексики может расположиться на базе учебно-тренировочного центра в Новогорске во время чемпионата мира-2018, утверждает Tatar Inform со ссылкой на директора центра Николая Доморацкого. Ранее сообщалось, что в Новогорске к чемпионату мира будет готовиться сборная России.

- Рядом с командой России на динамовском объекте будет располагаться еще одна тренировочная база, где, предположительно, будет тренироваться сборная Мексики, – сказал Доморацкий. – В связи с этим нам будет необходимо соорудить какую-то сетку или баннеры, чтобы с нашей территории не просматривалась территория той базы.

Мексика уже оформила выход в финальную стадию ЧМ-2018.

Дополнительная информация

http://www.tatar-inform.ru/news/2017/09/25/574238/

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