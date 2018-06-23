Мексика обыграла Корею и стала единоличным лидером группы

Сборная Мексики в Ростове-на-Дону обыграла сборную Кореи (2:1) в матче второго тура группового турнира ЧМ-2018.

На 27-й минуте с пенальти отличился Карлос Вела. Удвоил преимущество мексиканцев на 66-й минуте Хавьер Эрнандес, известный под прозвищем "Чичарито". В концовке у корейцев дальним ударом отличился Сон Хын Мин.

Сборная Мексики набрала шесть очков и стала единоличным лидером группы F. Тем не менее, они пока не обеспечили себе место в плей-офф. В 21.00 начнется другой матч этой группы Германия - Швеция. На данный момент у шведов три очка и второе место, у немцев и корейцев ноль очков.

В случае победы сборной Германии останется теоретический шанс, что немцы и шведы также наберут шесть очков к последнему туру, после чего участники плей-офф будут определятся по дополнительным показателям.

27 июня состоятся матчи Мексика - Швеция и Корея - Германия

Чемпионат мира-2018

Группа F

Корея - Мексика - 1:2 (0:1)

Голы: Вела, 26 - с пенальти (0:1). Эрнандес, 66 (0:2). Сон Хын Мин, 90+3 (1:2).

Корея: Чо Хен У, Ли Ен, Чан Хен Су, Ким Ен Гвон, Ким Мин У (Хон Чхоль, 84), Мун Сон Мин (Чон У Ен, 77), Чу Се Джон (Ли Сын У, 64), Ки Сон Ен, Ли Джэ Сон, Хван Хи Чхан, Сон Хын Мин.

Мексика: Очоа, Альварес, Сальседо, Морено, Гальярдо, Лаюн, Эррера, Гуардадо (Маркес, 68), Вела (Дж.дос Сантос, 77), Эрнандес, Лосано (Х.М.Корона, 71).

Предупреждения: Ким Ен Гвон, 58. Ли Ен, 63. Ли Сын У, 72. Чон У Ен, 80.

Судьи: МАЖИЧ, Джурджевич, Ристич (все Сербия).

ВАР: Орсато (Италия), Диаш (Португалия), Астроса (Чили), Лопеш Мартинш (Португалия).

23 июня. Ростов-на-Дону. Стадион "Ростов Арена". 43472 зрителя.

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