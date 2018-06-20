Медведев смотрел матч Россия - Египет вместе с премьер-министром Белоруссии

Премьер-министр России Дмитрий Медведев смотрел матч ЧМ-2018 Россия - Египет (3:1) вместе с премьером Белоруссии Андреем Кобяковым. После игры он выложил в Фэйсбуке совместную фотографию.

"За Россию болели вместе с белорусским коллегой Андреем Кобяковым. Победа!" - написал Медведев.

Россия выйдет в плей-офф, если Уругвай не проиграет аравийцам

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

ЧМ-2018: турнирное положение – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь //

Сборная России на чемпионате мира по футболу