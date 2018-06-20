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Медведев смотрел матч Россия - Египет вместе с премьер-министром Белоруссии


Премьер-министр России Дмитрий Медведев смотрел матч ЧМ-2018 Россия - Египет (3:1) вместе с премьером Белоруссии Андреем Кобяковым. После игры он выложил в Фэйсбуке совместную фотографию.

"За Россию болели вместе с белорусским коллегой Андреем Кобяковым. Победа!" - написал Медведев.

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