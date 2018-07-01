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Медведев и Мутко поздравили сборную России в раздевалке


Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и вице-премьер правительства Виталий Мутко в раздевалке поздравили сборную России по футболу после победы над Испанией.

Встреча 1/8 финала ЧМ-2018 завершилась победой сборной России (1:1, 4:3 по пенальти).

Соперником команды Станислава Черчесова в четвертьфинале станет победитель матча Хорватия - Дания.

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/8 финала
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