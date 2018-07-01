Медведев и Мутко поздравили сборную России в раздевалке

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и вице-премьер правительства Виталий Мутко в раздевалке поздравили сборную России по футболу после победы над Испанией.
Встреча 1/8 финала ЧМ-2018 завершилась победой сборной России (1:1, 4:3 по пенальти).
Соперником команды Станислава Черчесова в четвертьфинале станет победитель матча Хорватия - Дания.
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