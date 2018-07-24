00:39 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Мбаппе не включил Месси в пятерку своих кандидатов на "Золотой мяч"


Форвард сборной Франции Кильян Мбаппе в интервью изданию France Football назвал свою пятерку претендентов на "Золотой мяч" по итогам 2018 года. В этом списке нет нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси.

В пятерку француз включил Неймара, Криштиану Роналду, Луку Модрича и Рафаэля Варана. - Чтобы завершить этот список, я назвал бы себя, - заявил форвард.

19-летний Кильян Мбаппе вместе со сборной Франции стал победителем ЧМ-2018.

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