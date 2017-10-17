Матвиенко надеется, что Россия дойдет до полуфинала ЧМ-2018

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с председателем Палаты сенаторов генерального конгресса Мексики Эрнесто Кордеро Арройо пообещала поддержать мексиканскую сборную на чемпионате мира-2018. Также она выразила надежду, что Россия на домашнем турнире дойдет как минимум до полуфинала.

- Мы очень надеемся, что наша команда хорошо сыграет, но я не могу обещать, что она выйдет в полуфинал. Будем только болеть за это, - цитирует "РГ" Матвиенко. - Второй командой, за которую мы будем болеть, будет Мексика.

ЧМ-2018 пройдет в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля.