Матс Хуммельс: "У сборной Германии есть мастерство, воля и характер для того чтобы снова выиграть чемпионат мира"

Защитник сборной Германии Матс Хуммельс считает, что у его команды есть шансы выиграть ЧМ-2018.

- Сыгранность всегда играет важную роль. Наша команда одна из лучших, - цитирует футболиста официальный сайт "Баварии". - У нас определенно есть мастерство, воля и характер для того чтобы снова стать победителями. Однако форма в конкретный день и удача также будут играть важную роль.

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