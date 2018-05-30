17:48 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Матс Хуммельс: "У сборной Германии есть мастерство, воля и характер для того чтобы снова выиграть чемпионат мира"

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Защитник сборной Германии Матс Хуммельс считает, что у его команды есть шансы выиграть ЧМ-2018.

- Сыгранность всегда играет важную роль. Наша команда одна из лучших, - цитирует футболиста официальный сайт "Баварии". -  У нас определенно есть мастерство, воля и характер для того чтобы снова стать победителями. Однако форма в конкретный день и удача также будут играть важную роль.

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Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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kaop55

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