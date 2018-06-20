Матч Уругвай - Саудовская Аравия посетили 42 678 зрителей

На матче ЧМ-2018 Уругвай - Саудовская Аравия (1:0) присутствовали 42 678 зрителей. Игра состоялась в Ростове-на-Дону на стадионе Ростов Арена.
Стадион вмещает 45 000 зрителей. Единственный мяч в этой игре забил Луис Суарес. Сборная Уругвая набрала шесть очков и досрочно обеспечила себе выход в 1/8 финала.
Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.
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https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/