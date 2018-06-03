17:26 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Мартин Шкртел: "Российская оборона, должно быть, суперсильная, если Нойштедтер в нее не попал"

Комментарий Шкртела под записью Нойштедтера.
Комментарий Шкртела под записью Нойштедтера.
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Бывший защитник "Зенита" Мартин Шкртел поддержал партнера по обороне в "Фенербахче" Романа Нойштедтера. Игрок не попал в заявку сборной России на чемпионат мира-2018, после чего написал, что шокирован и разочарован.

"Браво, мистер тренер. Российская оборона, должно быть, суперсильная, если Роман Нойштедтер в нее не попал", - написал Шкртел в комментариях под записью Нойштедтера в Инстаграме.

Состав сборной России на ЧМ-2018 //
Сборная России на чемпионате мира по футболу

Дополнительная информация

https://www.instagram.com/p/BjkHrYTlN2M/?taken-by=romainnewton

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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Rus Vatman

Этот мycop уже себя показал. Убожество только даром гражданство получило.

17:41

PvsZ

А кто такой Нойштедтер? Чем он принципиально лучше тех, кто попал?...

17:37

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