Мартин Шкртел: "Российская оборона, должно быть, суперсильная, если Нойштедтер в нее не попал"

Бывший защитник "Зенита" Мартин Шкртел поддержал партнера по обороне в "Фенербахче" Романа Нойштедтера. Игрок не попал в заявку сборной России на чемпионат мира-2018, после чего написал, что шокирован и разочарован.

"Браво, мистер тренер. Российская оборона, должно быть, суперсильная, если Роман Нойштедтер в нее не попал", - написал Шкртел в комментариях под записью Нойштедтера в Инстаграме.

Состав сборной России на ЧМ-2018 //

Сборная России на чемпионате мира по футболу