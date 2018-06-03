Мартин Шкртел: "Российская оборона, должно быть, суперсильная, если Нойштедтер в нее не попал"

Бывший защитник "Зенита" Мартин Шкртел поддержал партнера по обороне в "Фенербахче" Романа Нойштедтера. Игрок не попал в заявку сборной России на чемпионат мира-2018, после чего написал, что шокирован и разочарован.
"Браво, мистер тренер. Российская оборона, должно быть, суперсильная, если Роман Нойштедтер в нее не попал", - написал Шкртел в комментариях под записью Нойштедтера в Инстаграме.
Состав сборной России на ЧМ-2018 //
Сборная России на чемпионате мира по футболу
Дополнительная информация
https://www.instagram.com/p/BjkHrYTlN2M/?taken-by=romainnewton
Rus Vatman
Этот мycop уже себя показал. Убожество только даром гражданство получило.
17:41
PvsZ
А кто такой Нойштедтер? Чем он принципиально лучше тех, кто попал?...
17:37