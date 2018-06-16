Марселу назвал лучших игроков мира. Месси среди них нет

Защитник сборной Бразилии Марселу перед матчем с командой Швейцарии на ЧМ-2018 ответил на вопрос о лучших футболистах мира.

- Смотрели матч между Португалией и Испанией? Согласны, что Криштиану Роналду лучший в мире? - спросили Марселу перед игрой.

- Матч смотрел. И да, на мой взгляд, Криштиану Роналду, а также Неймар, это лучшие футболисты планеты.

Бразилец не упомянул форварда сборной Аргентины Лионеля Месси, который ранее не реализовал пенальти в матче со сборной Исландии (1:1).

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Все о чемпионате мира по футболу-2018