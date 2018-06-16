Марселу назвал лучших игроков мира. Месси среди них нет

Защитник сборной Бразилии Марселу перед матчем с командой Швейцарии на ЧМ-2018 ответил на вопрос о лучших футболистах мира.
- Смотрели матч между Португалией и Испанией? Согласны, что Криштиану Роналду лучший в мире? - спросили Марселу перед игрой.
- Матч смотрел. И да, на мой взгляд, Криштиану Роналду, а также Неймар, это лучшие футболисты планеты.
Бразилец не упомянул форварда сборной Аргентины Лионеля Месси, который ранее не реализовал пенальти в матче со сборной Исландии (1:1).
Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.
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Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/
- Неймар Сантос
- Сборная Португалии (футбол)
- Лионель Месси
- Криштиану Роналду
- Сборная Бразилии (футбол)
- Сборная Испании (Футбол)
- Сборная Швейцарии (футбол)
- Марселу Виейра