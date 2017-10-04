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13:14 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Марлос спел знаменитый хит на посвящении в сборную Украины


Полузащитник "Шахтера" Марлос, который был впервые был вызван в сборную Украины​, прошел посвящение в команду. Как сообщает пресс-служба донецкого клуба, во вторник вечером уроженец Бразилии спел одноклубникам популярную песню "Desposito".

Напомним, сборная Украины готовится к матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Косово (6 октября) и Хорватии (9 октября).

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