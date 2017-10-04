Марлос спел знаменитый хит на посвящении в сборную Украины

Полузащитник "Шахтера" Марлос, который был впервые был вызван в сборную Украины, прошел посвящение в команду. Как сообщает пресс-служба донецкого клуба, во вторник вечером уроженец Бразилии спел одноклубникам популярную песню "Desposito".
Напомним, сборная Украины готовится к матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Косово (6 октября) и Хорватии (9 октября).
🔥 #Марлос исполняет песню на посвящении новичка сборной Украины! 🇺🇦https://t.co/CXvLcWhJLS pic.twitter.com/4FsMBJtTTm– ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 3 октября 2017 г.