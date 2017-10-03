Марлос: "На представлении в сборной спою песню на украинском"

Полузащитник сборной Украины Марлос рассказал, что доволен оказаться в расположении национальной команды. 29-летний игрок "Шахтера" не испытывает волнения и уверен, что все пройдет хорошо.

- Я очень доволен, - приводит Matchday.ua слова Марлоса. - Это решение я принимал сердцем. Я решил жить в Украине, выступать за сборную вместе с ребятами, тем более, что многих знаю. Очень рад находиться в сборной и показать свой максимум.



- Кто будет помогать знакомиться с ребятами?



- Я многих уже знаю, против кого-то играл, с кем-то играю в команде. Но надеюсь на поддержку. Волнения нет, я спокоен. Знаю, что тут находятся хорошие люди, и уверен, что все пройдет хорошо.



- В сборной есть традиция, дебютанты поют песню...



- Я спою песню на украинском.