Маркос Уренья: "Знаю, что у "Кубани" кончились деньги, но футбол в Краснодаре живет"

Форвард сборной Коста-Рики Маркос Уренья рассказал о матче с Бразилией (0:2) и вспомнил свой российский период карьеры. Он выступал за "Кубань" с 2011 по 2014 год.

– Как дома вас встретят после поражения от Бразилии?



– Ну, футбол пока не закончился, - сказал Уренья. - Я еще молодой, мне 28 лет. Думаю, я еще могу попасть на чемпионат мира, буду для этого много работать. Ничего не закончилось. Сейчас дома нас не будут сильно ругать. Все-таки с Бразилией играли хорошо, но, конечно, хотелось большего.



– Когда вы играли в "Кубани", у вас были какие-то сложности с руководством?



– Сложности были, но я попал на самое хорошее время для "Кубани": мы боролись за высокие места, даже играли в Лиге Европы. Мы были маленькой командой, которая делала большие вещи на поле.



– Сейчас "Кубани" нет, деньги кончились. В курсе?



– Да, знаю об этом. Но футбол в Краснодаре живет. "Краснодар" – очень хороший клуб, у него отличные стадион и база. Думаю, эта команда будет лучше "Кубани".



– Вы сейчас играете в MLS: как там футбол? Как Ибрагимович?



– Да, я играю в Лос-Анджелесе, у нас как раз было дерби с командой Ибры. Это был его первый матч, а он сделал такое… В общем, сделал шоу. Добро пожаловать в лигу, Ибра (смеется).



– С кем-то из русских поддерживаете связь?



– Конечно. Общаемся с Игнатьевым, Сосниным, Ионовым, Жавнерчиком, Армашем, Фидлером. Я все время набираю им и разговариваю. Просто я не хочу забыть русский язык!



– Семечки кушаете, как в "Кубани"?

– Они мне не нравятся. Из русской кухни помню борщ, он очень вкусный. (Игорь НОВИКОВ)

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