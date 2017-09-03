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13:49 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Марко Верратти: "Даже Месси не приблизился к уровню игры Иско в матче с Италией"

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Полузащитник сборной Италии Марко Верратти признался, что ему было тяжело играть с Испанией (0:3) в матче отборочного турнира ЧМ-2018. Дубль в этой встрече оформил хавбек "Реала" Иско.

– Мне было очень тяжело играть против Иско, – цитирует AS Верратти. – Я был поражен его игрой. Даже Месси не приблизился к такому уровню.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Slim Taller

PitersS У страха глаза велеки....... От слова "великий" а не велекий. Ничему тупоголовых нациков не учат.

14:41

Demon5897

А это кто!?

14:37

PitersS

У страха глаза велеки-когда вдуют, кажется, дубиной оприходовали..

14:34

Flamenco

Лягушатник и макаронник в одном флаконе) ты просто свидетель, а как игрок никакой!

14:24