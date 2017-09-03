Марко Верратти: "Даже Месси не приблизился к уровню игры Иско в матче с Италией"

Полузащитник сборной Италии Марко Верратти признался, что ему было тяжело играть с Испанией (0:3) в матче отборочного турнира ЧМ-2018. Дубль в этой встрече оформил хавбек "Реала" Иско.
– Мне было очень тяжело играть против Иско, – цитирует AS Верратти. – Я был поражен его игрой. Даже Месси не приблизился к такому уровню.
- Реал (Футбол)
- Лионель Месси
- Сборная Италии (Футбол)
- Сборная Испании (Футбол)
- Иско Аларкон
- Марко Верратти
Slim Taller
PitersS У страха глаза велеки....... От слова "великий" а не велекий. Ничему тупоголовых нациков не учат.
14:41
Demon5897
А это кто!?
14:37
PitersS
У страха глаза велеки-когда вдуют, кажется, дубиной оприходовали..
14:34
Flamenco
Лягушатник и макаронник в одном флаконе) ты просто свидетель, а как игрок никакой!
14:24