Марко Верратти: "Даже Месси не приблизился к уровню игры Иско в матче с Италией"

Полузащитник сборной Италии Марко Верратти признался, что ему было тяжело играть с Испанией (0:3) в матче отборочного турнира ЧМ-2018. Дубль в этой встрече оформил хавбек "Реала" Иско.

– Мне было очень тяжело играть против Иско, – цитирует AS Верратти. – Я был поражен его игрой. Даже Месси не приблизился к такому уровню.