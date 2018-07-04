Марко Трабукки: "Для ценителей тактики матч Россия - Испания - маленький шедевр"

Футбольный агент Марко Трабукки в эфире онлайн-проекта "СЭ" "Чемпионат мира-2018" высказал мнение об игре и результате сборной России.

Напомним, наша команда, заняв второе место в группе А, в 1/8 финала обыграла в серии пенальти Испанию (1:1, по пен. 4:3), а в четвертьфинале встретится с Хорватией.

- 6 июня вы написали в Твиттере: "С чего все взяли, что Россия должна хорошо выступить на ЧМ? Россия на 66 месте в рейтинге ФИФА, ниже Панамы, но выше Саудовской Аравии. Россия никогда не проходила в плей-офф ЧМ! Ок, из-за супержеребьевки, в этот раз есть шансик, но требовать успеха от этого поколения футболистов мы не вправе". Не поменяли теперь точку зрения?

- В начале чемпионата мира Россия была на последнем среди участников ЧМ месте командой. В этой ситуации ты не вправе ожидать положительного результата. Но в футболе случается все, и мы видим по этому турниру, что команда, владея преимуществом на протяжении матча, как Испания, например, в итоге уступает. Россия очень грамотно довела дело до пенальти - это был единственный способ победить. Черчесов блестяще провел матч. Игра не стала зрелищной для нейтральной публики, но для ценителей тактики - это маленький шедевр. То, как тренер поставил игру, - это блестяще. Никто ничего не ожидал от сборной и никто не вправе был ожидать. Поэтому, возможно, и такая реакция народа. (Сергей ЕГОРОВ)