Марадона раскаялся и извинился за курение на матче Аргентина - Исландия

Легендарный футболист Диего Марадона извинился за то, что позволил себе выкурить сигару во время матча чемпионата мира между сборными Аргентины и Исландии (1:1). Эта игра стала дебютной для обеих команд на этом мировом первенстве.
- Сегодня был тяжелый день для всех аргентинцев, связанный с сильным напряжением из-за нашего дебюта на чемпионате мира, - заявил в своем Фейсбуке Марадона. - Я честное слово не знал, что никому нельзя курить на стадионах. Приношу свои извинения всем болельщикам и организаторам. Вперед, Аргентина, давайте поддержим наших ребят еще сильнее, чем когда-либо!
В двух оставшихся играх группового этапа чемпионата мира аргентинцы сыграют со сборными Хорватии (21 июня, Нижний Новгород) и Нигерии (26 июня, Санкт-Петербург).
Дополнительная информация
https://www.facebook.com/DiegoMaradonaOficial/photos/a.457499340968087.117729.104346839616674/1873430022708338/?type=3&permPage=1
- Диего Марадона
- Сборная Аргентины (Футбол)
- Сборная Исландии
- Сборная Нигерии (футбол)
- Сборная Хорватии (Футбол)
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