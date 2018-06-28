Марадона готов заплатить 10 тысяч за информацию об источнике слухов о его смерти

Чемпион мира-1986 в составе сборной Аргентины Диего Марадона готов заплатить 10 тысяч долларов за информацию об источнике, распространившем информацию о его проблемах со здоровьем. Ранее стало известно, что неизвестный опубликовал аудиозапись, на которой сообщается о смерти футболиста от остановки сердца.

– Я дал указание обнародовать решение Марадоны о вознаграждении в 10 тысяч долларов всем, кто может предоставить правдивую и точную информацию об авторе аудиозаписей, – цитирует France Presse, со ссылкой на Clarin адвоката Марадоны Матиаса Морлу.

Марадона наблюдал за матчем группового турнира чемпионата мира-2018 между Нигерией и Аргентиной (1:2) с VIP-ложи, а после встречи, как отмечалось, не мог самостоятельно покинуть арену из-за плохого самочувствия.

Диего Марадоне стало плохо в Санкт-Петербурге. Подробности //

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