Мануэль Нойер: "Вы не увидели настоящую сборную Германии"

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер считает, что команда не показала свой потенциал на чемпионате мира-2018. Сегодня немцы уступили команде Кореи (0:2) и заняли последнее место в группе.

- Конечно, мы расстроены, что не победили, - сказал Нойер. - Как может быть иначе? Ни в одной из трех игр вы не увидели настоящую Германию. Ту, которую боятся соперники. Если команда выигрывает у Швеции на 95-й минуте, а в остальных матчах проигрывает и не создает моментов, то о чем можно говорить? Даже если бы мы вышли, соперники бы нас не боялись. (Ярослав СУСОВ)