Маммана вызван в сборную Аргентины на матч с Россией вместо Меркадо

Защитник "Зенита" Эмануэль Маммана вызван в сборную Аргентины для подготовки к товарищескому матчу Россией. Как сообщает пресс-служба Ассоциации футбола Аргентины, игрок заменил в составе национальной команды защитника "Севильи" Габриэля Меркадо, получившего травму.

Ранее главный тренер Аргентины Хорхе Сампаоли огласил состав команды на два товарищеских матча против России и Нигерии. Футболисты "Зенита" Леандро Паредес, Эмилиано Ригони и Матиас Краневиттер попали в окончательную заявку команды.

Напомним, что Аргентина сыграет с Россией 11 ноября в Москве ("Лужники"), с Нигерией - 14 ноября в Краснодаре. Ранее сообщалось, что Месси не сыграет с нигерийцами.