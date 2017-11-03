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Маммана вызван в сборную Аргентины на матч с Россией вместо Меркадо

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Защитник "Зенита" Эмануэль Маммана вызван в сборную Аргентины для подготовки к товарищескому матчу Россией. Как сообщает пресс-служба Ассоциации футбола Аргентины, игрок заменил в составе национальной команды защитника "Севильи" Габриэля Меркадо, получившего травму.

Ранее главный тренер Аргентины Хорхе Сампаоли огласил состав команды на два товарищеских матча против России и Нигерии. Футболисты "Зенита" Леандро ПаредесЭмилиано Ригони и Матиас Краневиттер попали в окончательную заявку команды.

Напомним, что Аргентина сыграет с Россией 11 ноября в Москве ("Лужники"), с Нигерией - 14 ноября в Краснодаре. Ранее сообщалось, что Месси не сыграет с нигерийцами.

 
 
 
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Гетеродин

Ну, осталось Дриусси туда пристроить. Но в атаке там конкуренция бешеная, нужно играть на уровне Месси, Икарди, Агуэро и Дибалы.

20:17