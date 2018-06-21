Мама Месси: "Лео страдает от критики и плачет"

Мама нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси Селия Куччиттини призналась, что ее сын порой страдает от критики. По ее словам, он очень хочет завоевать трофей для сборной.

– На самом деле люди очень любят Лео, и он отвечает им взаимностью, – цитирует AS Куччиттини. – Он очень ценит их любовь. Он понимает, что от него ждут многого, поскольку сам Лео мечтает выиграть чемпионат мира для сборной. Большего ему не нужно.

Семья его поддерживает. Он больше всех хочет выиграть чемпионат мира ради сборной и партнеров по команде. Мы терпим критику. Говорят, что он не чувствует ответственности, но это не так. Я видела его страдающим и плачущим из-за критики. Некоторые слова причиняют боль ему и нам.

Я желала ему удачи, просила, чтобы он заботился о себе. Сказала ему, что он прекрасно знает, как нужно действовать, получать удовольствие от игры.

У меня четверо детей. Я всех их люблю. Лео – прекрасный сын, любящий отец и муж. Клянусь, он очень хороший человек. Это человек с огромным сердцем. Он сделает все, чтобы выиграть чемпионат мира.

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