Лука Модрич: "Золотому мячу" я предпочел бы победу на ЧМ-2018"

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич отметил, что хотел бы выиграть чемпионат мира-2018 вместо индивидуальной награды. Хавбек был признан лучшим игроком турнира, но его команда уступила в финале Франции (2:4).

- Мы были как минимум не хуже французов, я бы даже сказал - лучше, - приводит "Р-Спорт" слова Модрича. - Но несколько моментов в игре предопределили ее исход. "Золотой мяч"? Конечно, приятно, это большая награда, но я бы предпочел ему кубок мира.