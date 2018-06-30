Лука Модрич: "Пришло время, чтобы наше поколение повторило результат Хорватии в 1998 году"

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич заявил, что команда хочет повторить достижение национальной команды в 1998 году, когда хорваты стали обладателями бронзовых медалей. В 1/8 финала чемпионата мира Модрича и компанию ждет встреча с Данией.

- Это важный для нас матч. Мы прекрасно играли в группе, можем гордиться этим, но завтрашний матч заставляет забыть все, что было раньше, - приводит "Р-Спорт" слова Модрича. - Пришло время, чтобы наше поколение повторило результат 1998 года. Мы способны на это, доказали это своим выступление в группе. Если завтра будем одной командой, нам удастся преодолеть первый раунд плей-офф.

Хорватия - Дания: текстовая трансляция 1 июля в 21.00 по московскому времени. Нижний Новгород