Лука Модрич: "Хорватия заслужила победу в матче с Нигерией"

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич считает, что его команда заслужила победу в матче первого тура чемпионата мира против Нигерии. Модрич доволен, что ему удалось забить пенальти, а его команда выиграла 2:0.



- Отличный старт турнира для нас, мы заслужили победу, - цитирует официальный сайт ФИФА Модрича. – Приятно, что я забил гол с пенальти. Считаю, что радость от этой победы позволит нам продолжить выступления на высоком уровне – так, как мы и хотели изначально.

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