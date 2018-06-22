Лука Модрич "Хорватия не должна впадать в эйфорию"

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич после победы над Аргентиной (3:0) в матче группового турнира чемпионата мира-2018, рассказал, что знает, что в интернете началась эйфория, но призвал свою команду сохранять спокойтвие.

- Победа над Аргентиной говорит о силе сборной Хорватии?

- Сложно сказать. Нам не стоит об этом думать. Знаю, что в интернете началась эйфория, но мы должнысохранять спокойствие и концентрироваться на том, что нужно делать. А не думать о каких-то безумных вещах. У нас отличный состав, отличная команда, в нас верят наши болельщики. Надеемся продолжать в том же духе.(Мария НИКУЛАШКИНА)

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