Луис Суарес: "Пусть судьи разбираются, фолят на Неймаре или нет"

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес считает, что форварда сборной Бразилии Неймара не стоит критиковать. Бразильца критикуют за излишний артистизм при падениях.

– Всех игроков за что-то критикуют, – цитирует A Bola Суареса. – Все знают о классе Неймара. Он замечательный впечатляющий форвард. А фолят на нем или нет – пусть судьи разбираются. Есть же еще ВАР.

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