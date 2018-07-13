Лучано Спаллетти: "Перишич и Брозович во время ЧМ-2018 показали, на что способны"

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти отметил, что игроки сборной Хорватии Иван Перишич и Марсело Брозович показали высокий уровень футбола в полуфинале ЧМ-2018 с Англией (2:1 д.в.). Специалист подчеркнул, что футболисты хотят и дальше выступать за миланский клуб.

- Брозович и Перишич во время ЧМ-2018 показали, на что способны, - приводит пресс-служба "Интера" слова Спаллетти. - В матче против Англии они показали самую лучшую игру. Они счастливы и хотят добиться большего с нами.

Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, онлайн-трансляция финального матча – начало в 18.00 (время московское)