Лопырева в красном. Роналдо в костюме

Российская телеведущая и посол чемпионата мира-2018 Виктория Лопырева в своем Инстаграме опубликовала фотографию с экс-нападающим сборной Бразилии и "Реала" Роналдо.

– Совет ФИФА признал ЧМ-2018 в России лучшим в истории Чемпионатом мира, – написала Лопырева в Инстаграме. – Теперь уже официально. Эмоции болельщиков и миллионы радостных сообщений в социальных сетях подкрепили цифры и факты. Нам действительно есть чем гордится: беспрецедентный уровень безопасности, удобная навигация, бесплатный транспорт и уникальная система FAN ID! Теперь этот опыт будет использован при проведении последующих Чемпионатов. Не менее важно, что ФИФА приняло решение о создании специального фонда наследия чемпионата мира по футболу в России. Я много говорила об этой теме, и очень рада конкретным шагам, ведь никому не нужны "большие белые слоны". Я бы хотела ещё раз выразить слова благодарности всем тем, кто сделал это событие возможным! Организаторам, партнерам, городским администрациям и волонтерам! Невероятный успех! Победа!

Напомним, Лопырева в 2008 году была ведущей передачи "Футбольная ночь". В 2015 году стала послом ЧМ-2018 от Ростова-на-Дону, в котором родилась.