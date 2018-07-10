Ливень размыл набережную возле стадиона "Нижний Новгород"

Набережная возле стадиона "Нижний Новгород" серьезно пострадала из-за ливня, сообщает сообщество "Типичный Нижний Новгород" в соцсети "Вконтакте". Сильный дождь вымыл песчаную подушку под проезжей частью и частично уничтожил тротуар.

По данным госзакупок, на дорожные работы возле стадиона "Нижний Новгород" было потрачено 768 миллионов рублей. Какая именно часть суммы была потрачена на обустройство набережной, не уточняется.

На стадионе "Нижний Новгород" состоялось четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Швеция - Корея (1:0), Аргентина - Хорватия (0:3), Англия - Панама (6:1), Швейцария - Коста-Рика (2:2). Также на стадионе прошли матч 1/8 финала Хорватия - Дания (1:1, пенальти 3:2) и четвертьфинал Уругвай - Франция (0:2).