Лионель Месси: последний шанс Аргентины

Сегодня в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону матчами Нигерия – Аргентина и Исландия – Хорватия завершится борьба в группе D чемпионата мира по футболу-2018.

Кто выйдет в 1/8 финала вслед за хорватами – аргентинцы, ведомые Лео Месси, нигерийцы с Ахмедом Мусой или скандинавские "викинги"?

Ответ на этот вопрос будет зависеть от игры капитана латиноамериканской команды.

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