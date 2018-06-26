Лионель Месси: последний шанс Аргентины

Сегодня в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону матчами Нигерия – Аргентина и Исландия – Хорватия завершится борьба в группе D чемпионата мира по футболу-2018.
Кто выйдет в 1/8 финала вслед за хорватами – аргентинцы, ведомые Лео Месси, нигерийцы с Ахмедом Мусой или скандинавские "викинги"?
Ответ на этот вопрос будет зависеть от игры капитана латиноамериканской команды.
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