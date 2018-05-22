Леонид Слуцкий: "Главные фавориты ЧМ - Бразилия, Аргентина, Франция, Испания, Бельгия, Англия, Португалия и Германия"

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий считает, что восемь сборных имеют наивысшие шансы на победу на чемпионате мира в России. Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля.
– На кого стоит обратить внимание в других сборных, которые мы увидим на чемпионате?
– Что касается других сборных, то там многие уже раскрылись, мы просто про них пока не всё знаем, - цитируют "Известия" Слуцкого. - Есть восемь команд, которые в равной степени будут претендовать на победу на чемпионате мира: Бразилия, Аргентина, Франция, Испания, Бельгия, Англия, Португалия и Германия. Именно в составе этих сборных играет много молодых талантливых футболистов, но они уже все достаточно известны.
Все о чемпионате мира-2018 по футболу: календарь турнира, города и матчи //
Как попасть на чемпионат мира-2018: где купить билеты
Дополнительная информация
https://iz.ru/745787/sevastian-terletckii/slutckii-u-khoziaev-turnira-vsegda-osobyi-nastroi