Леонид Слуцкий: "Главные фавориты ЧМ - Бразилия, Аргентина, Франция, Испания, Бельгия, Англия, Португалия и Германия"

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий считает, что восемь сборных имеют наивысшие шансы на победу на чемпионате мира в России. Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля.

– На кого стоит обратить внимание в других сборных, которые мы увидим на чемпионате?

– Что касается других сборных, то там многие уже раскрылись, мы просто про них пока не всё знаем, - цитируют "Известия" Слуцкого. - Есть восемь команд, которые в равной степени будут претендовать на победу на чемпионате мира: Бразилия, Аргентина, Франция, Испания, Бельгия, Англия, Португалия и Германия. Именно в составе этих сборных играет много молодых талантливых футболистов, но они уже все достаточно известны.

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