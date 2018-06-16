Лебеф был готов остаться жить в Англии в случае поражения в финале ЧМ-1998

Чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции Франк Лебеф в интервью RT признался, что проведение турнира 20-летней давности на его родине не помогало, а оказывало дополнительное давление. В финале того мирового первенства "трехцветные" разгромили Бразилию (3:0), а защитник заменил в стартовом составе дисквалифицированного Лорана Блана.

– Он (Блан. – Прим. "СЭ") получил красную карточку в полуфинале с Хорватией за 15 минут до финального свистка. Когда увидел, что произошло, мне даже стало стыдно. Мгновенно понял: если обыграем хорватов, попаду в основу на финал и займу, по сути, чужое место. За три дня до решающего матча не мог ни смотреть телевизор, ни слушать радио, ни читать газеты. Всюду звучал вопрос: "Как же Франция будет играть без Блана"? Чувствовал себя паршиво и даже сказал бывшей жене: "Если уступим Бразилии в финале, останусь в Англии, а на родину больше не вернусь. Но в итоге все вышло идеально. Я действовал достойно, и сборная Франции одержала самую значимую победу в своей истории. Но эта сказка вполне могла обернуться кошмаром…

– Когда Жаке сообщил вам, что в финале место Блана займёте именно вы?

– Он мне ничего не говорил, я и так сразу все понял. Дело в том, что перед чемпионатом у нас с тренером состоялся разговор, и он объяснил, что в старте будут играть Блан и Марсель Десайи, а я появлюсь на поле в случае травмы или удаления одного из них.

– О чем вообще думали перед решающим матчем?

– Испытывал смешанные чувства. Время перед игрой идет очень медленно. Хочется уже поскорее выйти на поле, но минуты тянутся как желе. Помню, приехали на стадион, вышли из автобуса, и я решил проверить свой пульс – 180 ударов! Мысленно я был уже на поле. Но когда зашли в раздевалку, волнение схлынуло.

– А тот факт, что играли дома, не помогал?

– Скорее наоборот. Мы чувствовали колоссальное давление, понимали, что на нас смотрит вся страна. Не хотелось испортить людям настроение после матча, ведь они заранее готовились праздновать. Нужно было абстрагироваться от этих мыслей, просто выйти на поле и спокойно сыграть. В этом и разница между чемпионами и обычными футболистами.

На ЧМ-2018 сборная Франции сыграет в группе C, где ее соперниками будут Австралия (16 июня, Казань), Перу (21 июня, Екатеринбург) и Дания (26 июня, Москва, "Лужники").

Франция – Австралия: прямая онлайн-трансляция матча – 16 июня 2018 в 13.00

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