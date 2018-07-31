Лебедев предложил проводить в России турнир с лучшими командами мира

Руководитель высшего совета ЛДПР, член исполкома РФС Игорь Лебедев предложил проводить в России ежегодные турниры с участием лучших команд мира. По его мнению, это будет выгодно для страны с экономической точки зрения, учитывая успех Олимпиады-2014 и чемпионата мира—2018.

– Центробанк опубликовал обзор "Экономика: факты, оценки, комментарии", в котором говорится, что благодаря чемпионату мира по футболу оборот розничной торговли вырос на 3 процента, а экспорт – на 6 процентов в годовом сопоставлении, - написал Лебедев в своем блоге. - Это достаточно серьёзные для экономики любой страны цифры, а для нас особенно важны новые источники доходов – на фоне заявленной правительством нехватки средств на выплату пенсий. В этом месяце стало окончательно понятно, что к главным "экспортным товарам" нашей страны, среди которых энергоносители, зерно, оружие и балет, можно смело добавить ещё одно важное умение: проведение спортивных первенств мирового уровня.



Успех чемпионата мира по футболу не подвергается сомнению даже откровенными врагами нашей страны. Россия и футбол летом 2018 года стали синонимами. Этим успехом нужно пользоваться, пока конкуренты не сделали своего шага. Предлагаю с 2019 года проводить ежегодно в России большой футбольный праздник под условным названием "Все звезды футбола" – RussiaFotballAllStars. Приглашать к нам самых известных игроков – действующих и ветеранов, самые крутые клубы со всего мира, легендарные сборные. А дальше всё зависит от фантазии организаторов: сборная звёзд Европы против сборной звезд Южной Америки? Звезды ЧМ-1998 против звезд ЧЕ-2000? Сборная Германии образца 2014 года против сборной мира? Сборная Исландии против московского "Локомотива"?



У нас гарантированно будет и туристический поток, и работа для построенных к прошедшему чемпионату мира стадионов, и продвижение России в мире, и рост экспорта и розничного оборота – а значит, увеличение доходов бюджета. Разумеется, организационные расходы должны взять на себя частные инвесторы, а не государство. Со стороны властей нужно будет только продолжить работу по упрощению въезда в Россию и по стимулированию въездного туризма. Главное – не откладывать реализацию идеи в долгий ящик, иначе нам опять придется не творить мировую спортивную повестку, а в очередной раз опровергать безосновательные, но поддержанные всей мощью мировых СМИ обвинения.