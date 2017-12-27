15:55 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Квинси Промес: "Сборная России - один из фаворитов своей группы на чемпионате мира-2018"

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Нападающий "Спартака" и сборной Голландии Квинси Промес в интервью "Футболу" отметил, что для него предстоящий чемпионат мира-2018 будет болью. Форвард также добавил, что Россия является одним из фаворитов в своей группе.

Доменико Кришито сказал, что он и многие итальянцы не будут смотреть предстоящий чемпионат мира из-за отсутствия сборной Италии на турнире. А как насчет вас?

– То же самое. Я не буду смотреть, потому что для меня все это очень и очень больно. Я мог выступить на Кубке мира, но я не хочу смотреть, как там играют другие. Нет, я буду следить за Россией и Бразилией, мне нравятся еще несколько команд. Но для меня предстоящий турнир будет болью, потому что сборная Голландии могла быть там.

– Ваш прогноз на выступление сборной России на турнире? Мы из группы не выходили начиная с 1986 года…

– Я видел группу сборной России, она не самая сильная и не выглядит непроходимой. На мой взгляд, Россия – один из фаворитов в этой группе.

 

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Москвич1985

shpasic, не соглашусь. Можно например следить за результатами матчей в интернете, но прямые трансляции не смотреть. Так что одно другому не мешает)

16:27

NickNo

В группе всего 4 команды. А Россия - ОДИН ИЗ фаворитов.Аххахахахах

16:16

Джон....Сильвер

Ну это ты зря. Там же Кокорин играет.

16:05

spetrov

Сейчас, когда переживания еще не улеглись, думает, что не будет смотреть, а там видно будет.

16:03

shpasic

"не буду смотреть, но буду следить" - это примерно, как уход Мутко.

16:00