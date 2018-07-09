Кутепов, Зобнин и Самедов присоединятся к "Спартаку" 23 июля

Игрок "Спартака" Илья Кутепов, Роман Зобнин и Александр Самедов получат отдых после выступления за сборную России на ЧМ-2018. На турнире россияне дошли до 1/4 финала, где уступили сборной Хорватии (2:2, по пенальти - 3:4).

Как сообщает официальный сайт клуба, главный тренер красно-белых Массимо Каррера предоставил отдых игрокам до 22 июля. 23-го они пройдут медосмотр, а 24-го приступят к тренировкам на подмосковной базе в Тарасовке. Самедов ранее объявил о завершении карьеры в сборной.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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