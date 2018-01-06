Курбан Бердыев: "Надеюсь, что Подберезкин вольется в систему игры "Рубина"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев отметил, что его команда на сборах будет много работать над позиционными атаками. Специалист также выразил надежду, что полузащитник Вячеслав Подберезкин вольется в систему игры казанцев и поможет клубу.

– Подберезкина мы хотели еще в "Ростов" пригласить, но тогда руководство клуба не договорилось с "Уралом", – цитирует клубная пресс-служба Бердыева. – В целом, перспективный парень, знаем его неплохо. Надеемся, что он поможет нам и вольется в ту систему игры, которую мы предполагаем, особенно что касается позиционной атаки. Над этим будем много работать на всех сборах.

Напомним, что 5 января Подберезкин перешел в "Рубин" из "Краснодара" на правах аренды. Контракт рассчитан до конца текущего сезона.

С Подберезкиным, но без Азмуна. "Рубин" первым вышел из отпуска