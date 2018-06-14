Купер объяснил, почему Салах тренируется ночью один

Главный тренер сборной Египта по футболу Эктор Купер в преддверии первого матча чемпионата мира против Уругвая рассказал, почему нападающий Мохамед Салах тренировался ночью, а также поделился мыслями про тактику в предстоящей встрече.

- Вчера появилась фотография, на которой Салах тренировался ночью в отеле один. Почему так?

- У него по три тренировки в день, чтобы поскорее восстановиться. Он сам чувствует, как будет лучше для его состояния. И пока все получается.

Уругвай? Не ждите от нас тактических чудес. Не хочу больших изменений. Чемпионат мира - не место для экспериментов. Правильнее дорабатывать то, что ты уже умеешь делать. Против нас выйдут одни из лучших нападающих мира. Кавани и Суарес - шикарные игроки. А за ними целая команда. Как и за Салахом. Как и за Месси. А мы готовы дать бой. И у нас тоже есть свой собственный стиль, своя команда. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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