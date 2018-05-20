Официальный кубок чемпионата мира-2018 прибыл в Нижний Новгород. Трофей представлен в специальном шатре возле городской ярмарки, где все желающие смогут на него посмотреть и сделать памятные фото.

– Это главный спортивный трофей на планете, – цитирует "Р-Спорт" официального представителя ФИФА Фелисити Джордж. – Он символизирует страсть и эмоции миллионов болельщиков во всем мире. Мы надеемся, что тур кубка ФИФА послужит вдохновением для молодых футболистов, что когда-нибудь настанет день, и они поднимут его над своими головами.

Кубок пробудет в Нижнем Новгороде до 22 мая. В последний день пребывания в городе трофей будет представлен на стадионе "Северный" на матче, в рамках которого в командах объединятся атлеты с особенностями развития, известные спортсмены, представители правительства области и почетные жители города.

Тур кубка мира по разным странам стартовал в сентябре 2017 года в Москве. С сентября по декабрь он побывал в 16 городах России. В период с января по апрель 2018 года официальный кубок находился в международном путешествии. В рамках глобального тура трофей посетил страны, впервые в истории принимающие у себя главный футбольный приз, например, Исландию, Австрию, Монголию и ряд стран ближнего зарубежья. Увидеть знаменитую статуэтку смогли в Белоруссии, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Туркменистане, Азербайджане, Армении и Таджикистане.

Нижний Новгород стал шестой остановкой в маршруте тура кубка по России в 2018 году после Владивостока, Новосибирска, Екатеринбурга, Самары и Казани. Затем трофей посетит еще Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург и остановится Москве.

Нижний Новгород примет шесть матчей мирового первенства: четыре игры группового этапа, встречу 1/8 финала и четвертьфинальный матч.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Хозяева турнира встретятся в группе А со сборными Египта, Уругвая и Саудовской Аравии​.