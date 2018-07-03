Крыша стадиона в Санкт-Петербурге будет открыта во время матча Швеция - Швейцария, несмотря на дождь

Крыша стадиона "Санкт-Петербург", где пройдет матч 1/8 финала ЧМ-2018 между сборными Швеции и Швейцарии, будет открыта. При этом в городе прогнозируется дождь.

– Крыша стадиона в Санкт-Петербурге закрывается только тогда, когда прогнозируются неблагоприятные погодные условия, которые могут поставить под угрозу безопасность команд и болельщиков, – приводит ТАСС слова заявления пресс-службы ФИФА. – Что касается сегодняшнего матча, несмотря на дождь, было принято решение не закрывать крышу, потому что на чемпионате мира по футболу 2018 года в России всем командам предложены одинаковые условия игры.

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