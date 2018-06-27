"Крым - Россия! Косово - Сербия!" Это поют сербы на Красной площади (видео)

Около двух тысяч фанатов сборной Сербии прошли маршем по улице Никольская до Красной площади.

Возле Исторического музея болельщики устроили настоящий митинг. Большинство песен посвящены дружбе с Россией и проблеме Косово. В частности сербы спели заряд "Крым - Россия! Косово - Сербия!" (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Сербия - Бразилия: чемпионат мира по футболу, 27 июня 2018,

онлайн-трансляция матча - начало в 21.00 (время московское) //

Все о чемпионате мира по футболу-2018: календарь турнира,

расписание матчей 32 сборных на 12 стадионах в 11 городах России - здесь