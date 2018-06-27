Кроос рассказал, продолжит ли он выступать за сборную Германии

Полузащитник сборной Германии Тони Кроос после игры с Кореей (0:2) рассуждает о вылете своей команды и продолжении карьеры в сборной.

- Никто не рассчитывал, что мы сегодня вылетим. Это нормально, что мы не делаем скоропалительные выводы, а хотим проанализировать.

- Опишите ваши ощущения

- Да, я понимаю, что вылетели. По ходу турнира было видно, что мы не в лучшей форме. Предыдущие матчи это показали. Было понятно, что если мы сегодня существенно не улучшим игру, будет сложно.



В первом тайме у нас было несколько неплохих моментов, но не затаило. Если ты не забиваешь за 90 минут Корее, вылет заслужен.

- После Швеции казалось, что это момент надежды, что Германия возродится, как феникс. Но этого не случилось. Почему?

- Во всех трех играх не хватило решающего момента. Лучше себя чувствуешь, когда ведёшь в свете. Но мы ни разу не вели за весь турнир. Нужно пахать, но если на тебя давит время, становится сложно.

- Лам сравнительно рано закончил карьеру. Как вы видите своё будущее? Вы готовы к смене поколений а сборной?

- Сегодня я не рассчитывал вылететь, а поэтому мыслей о завершении карьеры нет.

- Вы можете гарантировать, что продолжите карьеру в сборной?

- Я хотел бы подумать.

- Вы довольны собой на чемпионате?

- Неважно, как я сыграл. Но я отдал все силы. (Ярослав СУСОВ)

Германия впервые в истории не вышла из группы на чемпионате мира //

Чемпионы мира не вышли в плей-офф в четвертый раз в XXI веке //

Такую Германию совсем не жаль