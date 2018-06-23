Кроос - автор самого позднего победного гола в истории ЧМ в основное время

Полузащитник сборной Германии Тони Кроос стал автором самого позднего победного гола в истории чемпионатов мира в основное время, пишет в своем Твиттере Mister Chip.

В матче 2-го тура группового этапа турнира-2018 с командой Швеции (2:1) хавбек "Реала" забил гол со штрафного на 94-й минуте и 41-й секунде.



Ранее автором самого позднего гола в истории чемпионатов мира в основное время был экс-форвард сборной Италии Франческо Тотти, который в 2006 году забил в ворота Австралии (1:0) с пенальти на 94-й минуте и 26-й секунде.

Гол Крооса также стал самым поздним голом сборной Германии в основное время за все время выступлений на чемпионатах мира.

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