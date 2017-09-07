Кристиан Нобоа: "Сыграть на чемпионате мира в России - моя мечта"

Полузащитник "Зенита" и сборной Эквадора Кристиан Нобоа отметил, что мечтает сыграть на чемпионате мира 2018 года в России. По его словам, это совершенно особенный турнир, который нельзя сравнить ни с чем.

– Чемпионат мира – особый турнир, с которым ничто не сравнится. Я играл в Лиге чемпионов УЕФА, Лиге Европы, но это не то, – цитирует Нобоа официальный сайт ФИФА. – Когда играешь за сборную на мундиале, на тебя смотрит весь мир, от самых маленьких до самых больших стран. Когда выходишь на поле и слышишь этот шум... Невозможно это описать, это уникальный момент в жизни футболиста. Только те, кто это пережил, знают, что это такое. Я играл на чемпионате мира. Я никогда этого не забуду.

В Южной Америке вообще нет слабых сборных. Остались решающие матчи, в которых нам нужно побеждать. Отступать некуда, на кону путевка на чемпионат мира. Сыграть на мундиале в России – это моя мечта. Надеюсь, она сбудется.