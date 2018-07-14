Кристиан Карамбе: "Мбаппе феноменален. Если "Реал" хочет подписать с ним контракт, им стоит поторопиться"

Чемпион мира-1998 в составе Франции Кристиан Карамбе заявил, что "Реал" должен проявить больше активности, если хочет приобрести нападающего "трехцветных" и "ПСЖ" Кильяна Мбаппе. 15 июля французы сыграют в финале ЧМ-2018 с Хорватией.

- Гризманн может выиграть "Золотой мяч", но для этого он должен одержать победу в финале чемпионата мира, - цитирует As Карамбе. - Мне бы очень хотелось, чтобы Франция вновь стала чемпионом мира спустя 20 лет. Мбаппе? Он феноменален. Если мадридский "Реал" хочет подписать с ним контракт, им стоит поторопиться.

Напомним, финальный матч ЧМ-2018 пройдет в Москве на стадионе "Лужники".