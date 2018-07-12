Кристиан Карамбе: "Франции нельзя недооценивать такую Хорватию"

Бывший полузащитник сборной Франции Кристиан Карамбе оценил выступление хорватской команды, которая встретится с французами в финале чемпионата мира.

- Выход Хорватии в финал меня нисколько не удивил, - сообщил Карамбе. - Я знаю каждого игрока, и их собрали в сильную команду. Они с трудом вышли из группы в квалификации, но прекрасно выступили и показали, что могут вытаскивать игру на зубах. Ковачич, Модрич, Перичич, Манджукич, Субашич великолепны, и Франции нельзя недооценивать эту команду. Трехцветным нужно действовать еще лучше, чтобы выиграть в финале. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, онлайн-трансляция финального матча - начало в 18.00 (время московское)